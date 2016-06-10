В Свердловской области муж отрезал голову бывшей жене и сдался полиции

Бывшие супруги конфликтовали довольно часто, сообщили в местной полиции. Они проживали в одном доме, который по решению суда после развода был разделен пополам.

Совершив преступление, мужчина позвонил участковому и сообщил, что отрезал голову своей жене, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Прибыв на место, участковый подтвердил факт убийства . Заявление о том, что голова отрезана, являлось вымыслом, однако порезы на шее погибшей были весьма глубоки, отметили в пресс-службе.

С того самого момента и по сей день убийца находится в сизо. Кстати, почти 20 лет назад «головорез» едва не попал за решетку, открыв стрельбу по представителю милиции. От тюрьмы его спасла справка о необходимости лечения в особой клинике, где он пролечился 5 лет. Освободившись, мужчина развелся с супругой, у пары есть двое детей. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство».