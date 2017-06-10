47-летняя женщина погибла во время прогулки на лодке по реке Ивдель

В МЧС поступило сообщение о том, что на реке перевернулись две прогулочные лодки, люди находятся в воде и не могут самостоятельно выбраться. Прибыв на место ЧП, спасатели обнаружили троих пострадавших, которые держались за прибрежную растительность и не могли самостоятельно выбраться на берег из-за сильного течения.