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47-летняя женщина погибла во время прогулки на лодке по реке Ивдель
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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47-летняя женщина погибла во время прогулки на лодке по реке Ивдель

10 июня 2017, 13:10Происшествия
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