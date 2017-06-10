Отец-наркоман из Екатеринбурга заперся в квартире с грудным ребёнком (ФОТО)

Сообщается, что перед этим в квартире были пьяные посиделки, а на утро произошла драка, в результате которой мужчина выгнал жену и друзей из дома и заперся изнутри.

Мать, протрезвев, начала беспокоиться за своего ребенка, ведь отец, по ее мнению, мог уколоть малыша наркотиком, пишет Znak.com. Полицейские не смогли попасть в квартиру, поэтому на помощь к плачущему за дверями ребёнку были вызваны спасатели из службы СОВА. Когда доступ в квартиру был обеспечен, оказалось, что ребёнок уже спит.

В результате полицейской проверки были задержаны отец семейства с большим стажем героинового наркомана и его товарищ. Им, вероятно, грозит наказание за мелкое хулиганство.