Отец-наркоман из Екатеринбурга заперся в квартире с грудным ребёнком (ФОТО)
10 июня 2017, 09:15Происшествия
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В столице Урала накануне мужчина заперся в квартире с грудным малышом. Это произошло в одном из домов по улице Гурзуфской.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что перед этим в квартире были пьяные посиделки, а на утро произошла драка, в результате которой мужчина выгнал жену и друзей из дома и заперся изнутри.
Мать, протрезвев, начала беспокоиться за своего ребенка, ведь отец, по ее мнению, мог уколоть малыша наркотиком, пишет Znak.com. Полицейские не смогли попасть в квартиру, поэтому на помощь к плачущему за дверями ребёнку были вызваны спасатели из службы СОВА. Когда доступ в квартиру был обеспечен, оказалось, что ребёнок уже спит.
В результате полицейской проверки были задержаны отец семейства с большим стажем героинового наркомана и его товарищ. Им, вероятно, грозит наказание за мелкое хулиганство.
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Фото: Znak.com/СОВА
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