Труп женщины обнаружен во время пожара в квартире в Екатеринбурге (ФОТО)

Сообщение о возгорании поступило огнеборцам ранним утром 10 июня. На место выехала бригада в составе 9 человек.

Очевидцы ЧП рассказали, что дверь в квартиру была открыта. Не исключено, что смерть женщины может быть криминальной, а огонь – способ скрыть преступление. На месте работают следователи, пишет Е1.