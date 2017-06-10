Труп женщины обнаружен во время пожара в квартире в Екатеринбурге (ФОТО)
10 июня 2017, 11:30Происшествия
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В Екатеринбурге в квартире на втором этаже в жилом многоквартирном доме произошел пожар. На пепелище спасатели обнаружили труп женщины 1975 г.р.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщение о возгорании поступило огнеборцам ранним утром 10 июня. На место выехала бригада в составе 9 человек.
Очевидцы ЧП рассказали, что дверь в квартиру была открыта. Не исключено, что смерть женщины может быть криминальной, а огонь – способ скрыть преступление. На месте работают следователи, пишет Е1.
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Фото: Е1
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