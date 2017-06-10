Заключенный ИК №46 скончался в больнице в Свердловской области: возбуждено уголовное дело
10 июня 2017, 11:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области в ИК №46 произошло ЧП – скончался один из заключенных.
По предварительной информации, мужчина был избит сокамерниками, после чего его доставили в больницу, где он скончался.
Как сообщает URA.RU, инцидент произошел ночью с 8 на 9 июня.
В СКР Свердловской области сказали, что начата проверка, возбуждено уголовное дело.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей