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Заключенный ИК №46 скончался в больнице в Свердловской области: возбуждено уголовное дело
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заключенный ИК №46 скончался в больнице в Свердловской области: возбуждено уголовное дело

10 июня 2017, 11:00Происшествия
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