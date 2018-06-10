Горение на хладокомбинате в Нижнем Тагиле продолжается более 12 часов (ФОТО)
10 июня, 10:15Происшествия
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Тушение пожара, который произошел вчера, 9 июня, в здании хладокомбината в Нижнем Тагиле, продолжается уже более 12 часов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Со слов очевидцев, площадь пожара увеличилась, и дым идет уже со стороны других зданий.
Дым идет уже со стороны других зданий, на месте работают пожарные расчеты, тушение длится уже более 12 часов рассказала тагильчанка редакции TagilCity.
Горит не эксплуатируемое здание площадью в несколько тысяч квадратных метров.
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