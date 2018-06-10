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Мошенники из Екатеринбурга провели незаконные банковские операции на 1 млрд рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мошенники из Екатеринбурга провели незаконные банковские операции на 1 млрд рублей

10 июня, 12:15Происшествия
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