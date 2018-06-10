Мошенники из Екатеринбурга провели незаконные банковские операции на 1 млрд рублей

Следствие установило, что в период с января 2007 года по апрель 2011 житель Екатеринбурга вместе с восьмью сообщниками самостоятельно осуществляли незаконные банковские операции без получения специального разрешения (лицензии).

К злоумышленникам обращались физические и юридические лица, желающие скрыть результаты финансово-хозяйственной деятельности путем вывода из оборота предприятий безналичных денежных средств и перевода их в наличные.

Преступная группа путем мнимых сделок и подложных документов помогала «клиентам» вывести крупные суммы денег. За это «клиенты» возвращали мошенникам обусловленный процент денег.

По решению судебного приговора члены преступной группы получили от трех до четырех лет лишения свободы по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность, осуществленная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».