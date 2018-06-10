Труп обнажённой женщины обнаружен в Компрессорном районе Екатеринбурга

На вид женщине 30-35 лет. Очевидцы обнаружили её раздетой. Есть предположение, что женщину изнасиловали и убили, уверяют местные жители.

Из примет следователи называют шрам от кесарева сечения либо от иного гинекологического вмешательства, а также татуировку в виде иероглифа на плече левой руки.

Неподалеку от находки была обнаружена женская кофта, которая, предположительно, принадлежала погибшей.

Цвет волос убитой – русый. Её лицо покрыто гематомами от ударов. Местные жители сообщают, что тело было найдено близ детской площадки, передаёт издание E1.RU.