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Труп обнажённой женщины обнаружен в Компрессорном районе Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Труп обнажённой женщины обнаружен в Компрессорном районе Екатеринбурга

10 июня, 10:45Происшествия
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