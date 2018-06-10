Труп обнажённой женщины обнаружен в Компрессорном районе Екатеринбурга
10 июня, 10:45Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала в Компрессорном микрорайоне было обнаружено тело женщины. Сыщики ищут людей, которые могли бы опознать убитую.
Сюжеты: Екатеринбург
На вид женщине 30-35 лет. Очевидцы обнаружили её раздетой. Есть предположение, что женщину изнасиловали и убили, уверяют местные жители.
Из примет следователи называют шрам от кесарева сечения либо от иного гинекологического вмешательства, а также татуировку в виде иероглифа на плече левой руки.
Неподалеку от находки была обнаружена женская кофта, которая, предположительно, принадлежала погибшей.
Цвет волос убитой – русый. Её лицо покрыто гематомами от ударов. Местные жители сообщают, что тело было найдено близ детской площадки, передаёт издание E1.RU.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей