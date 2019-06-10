К месту взрыва в Нижнем Тагиле приехал глава города

На данный момент, дом отключен от газа, из-за утечки которого, по предварительной информации, произошёл взрыв. По словам Пинаева, он узнал о ЧП от горожан, когда ехал с президиума партии «Единая Россия».

Взаимодействие между нашими структурами сработало позднее, завтра эту тему будем обсуждать отдельно. На сегодня важно вместе с УВД обеспечить безопасность имущества граждан, которое осталось в доме. С МЧС доработаем до конца безопасность конструкций. Контур мы восстановим за свои деньги — либо через благотворительные фонды, либо из бюджетных источников,сказал глава города.

Пинаев добавил, что всем жителям было предложено расселиться в случае необходимости, но они пока отказались. Будет проведено отдельное обследование дома на работу коммуникаций, а пока организуется поставка воды для дома.

Завтра в 8-30 собираю совещание по данному вопросу,заявил Владислав Пинаев.

В мэрии подтвердили, что пострадали два человека. Один госпитализирован в больницу, а второй находится в реанимации в тяжёлом состоянии.