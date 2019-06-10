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#домахорошо
К месту взрыва в Нижнем Тагиле приехал глава города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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К месту взрыва в Нижнем Тагиле приехал глава города

Сегодня, 21:20ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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