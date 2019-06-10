Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку по факту взрыва на Гальянке

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Будет установлено, когда проводилось обслуживание газового оборудование. Точная причина происшествия будет установлена после получения результатов исследований. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования,заявили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Взрыв прогремел около 19-00 на Черноисточинском шоссе, 42. По предварительной информации, это случилось из-за утечки газа. Пострадали два человека — один доставлен в больницу, второй находится в реанимации в тяжёлом состоянии. На место выехал глава города Владислав Пинаев и руководитель УВД Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров