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#домахорошо
Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку по факту взрыва на Гальянке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку по факту взрыва на Гальянке

Сегодня, 21:41ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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