Свердловский СКР организовал проверку после нападения бойцовской собаки на ребенка

8 июня в Березовском во дворе жилого дома местный житель выгуливал свою собаку. Пес был без намордника. В какой-то момент животное сорвалось с поводка и набросилось на 3-летнюю девочку, которая гуляла в этом же дворе. Собака укусила ребенка за ногу. Свидетелям происшествия удалось оттащить пса от девочки. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.