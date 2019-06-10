Свердловский СКР организовал проверку после нападения бойцовской собаки на ребенка
Сегодня, 17:44ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Следственный комитет Свердловской области организовал проверку после нападения собаки бойцовской породы на 3-летнюю девочку, сообщает «Областная газета».
8 июня в Березовском во дворе жилого дома местный житель выгуливал свою собаку. Пес был без намордника. В какой-то момент животное сорвалось с поводка и набросилось на 3-летнюю девочку, которая гуляла в этом же дворе. Собака укусила ребенка за ногу. Свидетелям происшествия удалось оттащить пса от девочки. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.
Следственный комитет организовал доследственную проверку, в ходе которой будут установлены детали происшествия.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей