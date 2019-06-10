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#домахорошо
Таможенники выявили тысячу литров нелегальной водки «для свадьбы» в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Таможенники выявили тысячу литров нелегальной водки «для свадьбы» в Екатеринбурге

Сегодня, 14:39ПроисшествияФото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
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