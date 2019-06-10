Таможенники выявили тысячу литров нелегальной водки «для свадьбы» в Екатеринбурге

«Фиат» со 180 коробками алкоголя следовал из Казахстана в Россию. Однако бутылки, 2160 штуки, не имели акцизных марок.

Они были изъяты и переданы в полицию для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное предпринимательство». Максимальная мера наказания предусматривает лишение свободы до трёх лет.