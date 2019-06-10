Таможенники выявили тысячу литров нелегальной водки «для свадьбы» в Екатеринбурге
Сегодня, 14:39ПроисшествияФото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
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В Челябинской области таможенники выявили машину с более тысячи литров нелегальной водки. По словам хозяйки, она везла спиртное на свадьбу родственников в Екатеринбурге.
«Фиат» со 180 коробками алкоголя следовал из Казахстана в Россию. Однако бутылки, 2160 штуки, не имели акцизных марок.
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Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
Они были изъяты и переданы в полицию для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное предпринимательство». Максимальная мера наказания предусматривает лишение свободы до трёх лет.
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