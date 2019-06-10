В Красноуфимске нашли мертвой мать троих детей

Труп женщины был обнаружен 30 мая, однако о смерти СМИ стало известно недавно. Женщина должна была в этот день прийти на выпускной своего ребенка в детском саду, однако на торжественном мероприятии она не появилась, пишет КСК 66. Тогда родители забеспокоились и наведались к ней домой.