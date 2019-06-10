В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в квартире

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Около 19:00 в многоквартирном доме по улице Черноисточинское шоссе, 42 прогремел взрыв.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам очевидцев, был слышен хлопок, после стало видно, что в доме на четвертом этаже горят три окна. Очевидцы вызвали спасателей и пожарных. На скорой увезли мужчину и женщину.
При нас из окна пожарные доставали женщину, очень много людей собралось, рассказали очевидцы редакции TagilCity.ru
По предварительной информации причиной возгорания стал взрыв газа. Информации о пострадавших пока нет.
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