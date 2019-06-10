В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в распространении наркотиков
Сегодня, 20:43ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле задержан 19-летний молодой человек, который подозревается в попытке сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Полицейский заметили подозрительного молодого человека на проспекте Вагоностроителей. К нему подослали тагильчанина, который играл роль закупщика. Через интернет он должен был договориться о встрече для приобретения наркотиков. Однако при встрече злоумышленник догадался, что перед ним ненастоящий закупщик и попытался сбежать.
Во время задержания у подозреваемого изъяли телефон, в котором присутствовала переписка о месте закладки на проспекте Вагоностроителей. Полицейские изъяли наркотик. Кроме того, в квартире задержанного было обнаружено 6 граммов наркотических средств. Тагильчанин забрал партию с трассы в районе поселка Евстюниха.
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