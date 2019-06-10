В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в распространении наркотиков

Полицейский заметили подозрительного молодого человека на проспекте Вагоностроителей. К нему подослали тагильчанина, который играл роль закупщика. Через интернет он должен был договориться о встрече для приобретения наркотиков. Однако при встрече злоумышленник догадался, что перед ним ненастоящий закупщик и попытался сбежать.