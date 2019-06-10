Жителям запретят оставаться в доме, где произошёл взрыв, до проверки безопасности

По его словам, проверка начнётся после доставки на место специального комплекса для обследования «Стрела», а закончится, вероятнее всего, только завтра — до тех пор людям небезопасно оставаться в подъезде, но им разрешат забрать документы и необходимые вещи. Для охраны их имущества будет выставлен наряд полиции. Ранее глава города Владислав Пинаев сообщил, что жителям была предложена помощь во временном расселении, но те отказались.

Напомним, взрыв прогремел сегодня, 10 июня, около 19-00 в доме на Черноисточинском шоссе, 42. Два человека пострадали. Как рассказали TagilCity.ru в специалисты ЕДДС, у одного из пострадавших диагностированы ожоги 70% тела и черепно-мозговая травма. 13 человек было эвакуировано из подъезда, двое по пожарной лестнице.

По предварительной информации, взрыв произошёл из-за утечки газа. В службе «Газэкс» TagilCity.ru пояснили, что ЧП произошло не из-за системы газификации (баллона), а из-за бытового газа. Старшая по дому рассказала, что в прошлом году была проверка, которая подтвердила соблюдение всех требований безопасности. В оперативном штабе отмечают, что высокое расположение очага возгорания свидетельствует в пользу версии с утечкой.