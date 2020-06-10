Под Нижним Тагилом загорелся КАМАЗ с буровой установкой из-за неисправностей
Сегодня, 13:59ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
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Вчера, 9 июня, вечером вблизи поселка Черноисточинск загорелся грузовой автомобиль «КАМАЗ-4310» с установкой для бурения скважин, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о возгорании вблизи посёлка Черноисточинск, на 15-от километре автодороги Нижний Тагил - Усть-Утка поступило в 17.27. Возгорание произошло в районе днища. Сначала водитель пытался сам потушить огонь, но у него ничего не вышло. Пожарных вызвали очевидцы.
На место происшествия прибыли восемь человек личного состава и две единицы техники.
Пожар произошел на площади 10 квадратных метров. Он был ликвидирован в течение трех минут.
По предварительным данным, причиной стали неисправности в механизмах транспортного средства.
На данный момент по факту происшествия проводится проверка.
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