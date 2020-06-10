Под Нижним Тагилом загорелся КАМАЗ с буровой установкой из-за неисправностей

Сообщение о возгорании вблизи посёлка Черноисточинск, на 15-от километре автодороги Нижний Тагил - Усть-Утка поступило в 17.27. Возгорание произошло в районе днища. Сначала водитель пытался сам потушить огонь, но у него ничего не вышло. Пожарных вызвали очевидцы.