Суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест после устроенного им ДТП

Суд обвинил актера в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом состоянии. В результате ДТП погиб человек. Происшествие случилось 8 июня около 21.44 по московскому времени на Смоленской площади. У дома № 3 Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель «Лады» 67-летний Сергей Захаров скончался в больнице.