Суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест после устроенного им ДТП
Таганский суд Москвы отправил Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа, сообщает «Областная газета».
Суд обвинил актера в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом состоянии. В результате ДТП погиб человек. Происшествие случилось 8 июня около 21.44 по московскому времени на Смоленской площади. У дома № 3 Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель «Лады» 67-летний Сергей Захаров скончался в больнице.
По ДТП с участием Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ. По причине смерти потерпевшего, актеру грозит до 12 лет колонии. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции подготовили для него электронный браслет.
Суд запретил Михаилу покидать место жительства, общаться со СМИ, пользоваться любыми средствами связи, вступать в контакт с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН.