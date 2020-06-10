В Екатеринбурге 17-летний подросток на автомобиле сбил ребенка на самокате

Молодой человек 2003 года рождения, без права управления транспортным средством, учился водить машину на корте у дома 183, на улице Куйбышева.

По предварительным данным, подросток на автомобиле «ЛАДА 21120» заехал на спортивный корт, сбил ребенка и покинул место происшествия. Сотрудники УГИБДД установили, что машина принадлежит знакомому молодого человека. Он рассказал, что приятель попросил научить его управлять автомобилем, где нет людей. Молодые люди решили, что корт в вечернее время является безопасным местом. Во время заезда на территорию корта водитель увидел ребенка на самокате. Мальчик при виде авто резко поменял направление движения и поехал в сторону машины. Подросток попытался затормозить, но наезд на ребенка предотвратить не получилось.

Сразу после происшествия к автомобилю прибежали родители мальчика. Поскольку они проявили агрессию, подросток покинул место ДТП, однако затем он вернулся туда уже пешком, пояснили в Госавтоинспекции.

Мальчик с травмами различной степени тяжести доставлен в ДГКБ № 9.