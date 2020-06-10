В Екатеринбурге дважды за ночь горел один и тот же дом

В микрорайоне Уктус, по адресу: Походная, 24 расположен двухквартирный дом. В одном из них проживает мужчина, в другом — семья из пяти человек: два взрослых и трое детей. Первое возгорание произошло в результате поджога двери квартиры, в которой проживает один мужчина. Вместе с соседями им удалось ликвидировать пожар. Через несколько часов пожар повторился, но хозяина квартиры в доме не было, а остальные жильцы успели покинуть помещение и вызвали пожарную бригаду.