В Екатеринбурге дважды за ночь горел один и тот же дом
В столице Свердловской области ночью 10 июня дважды произошло возгорание жилого дома, сообщает E1.
В микрорайоне Уктус, по адресу: Походная, 24 расположен двухквартирный дом. В одном из них проживает мужчина, в другом — семья из пяти человек: два взрослых и трое детей. Первое возгорание произошло в результате поджога двери квартиры, в которой проживает один мужчина. Вместе с соседями им удалось ликвидировать пожар. Через несколько часов пожар повторился, но хозяина квартиры в доме не было, а остальные жильцы успели покинуть помещение и вызвали пожарную бригаду.
Неделю ранее в том же доме в окно мужчины бросали бутылку с зажигательной смесью. В прошлый раз пожар удалось ликвидировать своими силами.
Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, информация о втором пожаре была получена в районе четырех часов утра. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. В результате пожара пострадала крыша, перегородки и частично имущество жильцов дома. Огонь тушили семь единиц техники, а также 28 пожарных. Справиться с пожаром удалось к семи часам утра.