В Екатеринбурге сотрудницу полиции задержали по подозрению в пьяной езде
Сегодня, 21:59ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге замначальника службы участковых уполномоченных ОП № 3 задержали пьяной за рулем, пишет Ура.ру.
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Сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов, у них возникли подозрения, что водитель пьяна. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудница ОВД отказалась пройти медосвидетельствование. Также он сообщил, что женщина находилась в отпуске и возвращалась с похорон.
По словам Валерия Горелых, если правоохранитель отказывается от экспертизы, то в системе МВД такой поступок приравнивается к поступку, порочащему честь сотрудника внутренних дел. Как правило, в таких случаях сотрудников увольняют из ОВД. Начальник УМВД города Игорь Озеров уже принял решение расстаться с сотрудником.
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