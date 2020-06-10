В Екатеринбурге сотрудницу полиции задержали по подозрению в пьяной езде

Сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов, у них возникли подозрения, что водитель пьяна. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудница ОВД отказалась пройти медосвидетельствование. Также он сообщил, что женщина находилась в отпуске и возвращалась с похорон.

По словам Валерия Горелых, если правоохранитель отказывается от экспертизы, то в системе МВД такой поступок приравнивается к поступку, порочащему честь сотрудника внутренних дел. Как правило, в таких случаях сотрудников увольняют из ОВД. Начальник УМВД города Игорь Озеров уже принял решение расстаться с сотрудником.