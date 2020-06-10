В Нижнем Тагиле мужчина спас провалившегося в колодец ребёнка
Жительница Нижнего Тагила рассказала TagilCity.ru, что 10 июня во дворе дома по Черноисточинскому шоссе, 41, ребенок провалился колодец.
По словам тагильчанки, инцидент произошел около половины пятого. Во дворе по дороге шла компания из пяти-шести детей.
Двое на велосипедах, двигались вдоль двора в сторону Черноисточинского шоссе. Через минуту я услышала сильный крик детей и повернула голову в их сторону — они стояли вокруг какого-то предмета, находящегося на земле, и смотрели вниз, говорит женщина.
В этот момент сидевший недалеко на лавочке молодой человек вскочил и побежал в сторону детей. Мужчина запрыгнул в колодец и достал мальчика лет пяти. На поверхность его помог вытащить другой мужчина.
Потом дети очень быстро ушли, в том числе и тот мальчик ушел пешком, были ли у него какие-то травмы мне неизвестно,рассказала очевидец.
Со слов тагильчанки, она рассмотрела, что на колодце не было крышки, он был прикрыт доской, похожей на столешницу от стола.