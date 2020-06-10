В Нижнем Тагиле мужчина спас провалившегося в колодец ребёнка

По словам тагильчанки, инцидент произошел около половины пятого. Во дворе по дороге шла компания из пяти-шести детей.

Двое на велосипедах, двигались вдоль двора в сторону Черноисточинского шоссе. Через минуту я услышала сильный крик детей и повернула голову в их сторону — они стояли вокруг какого-то предмета, находящегося на земле, и смотрели вниз, говорит женщина.

В этот момент сидевший недалеко на лавочке молодой человек вскочил и побежал в сторону детей. Мужчина запрыгнул в колодец и достал мальчика лет пяти. На поверхность его помог вытащить другой мужчина.

Потом дети очень быстро ушли, в том числе и тот мальчик ушел пешком, были ли у него какие-то травмы мне неизвестно,рассказала очевидец.