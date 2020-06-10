В Нижнем Тагиле нетрезвый водитель иномарки устроил ДТП с одним пострадавшим

Вчера в 21.45 автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился 58-летний мужчина, ехал по улице Белогорской в сторону улицы Муринская. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу у дома № 2 на улице Белогорская и столкнулся с «Маздой CX5». Автомобилем «Мазда CX5» управляла женщина 1984 года рождения.

В результате ДТП был госпитализирован 39-летний пассажир «Мазды CX5». В ГБУЗ СО «ЦГБ № 2 Нижний Тагил ему был поставлен диагноз — перелом бедра.