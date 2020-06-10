В Нижнем Тагиле нетрезвый водитель иномарки устроил ДТП с одним пострадавшим
Сотрудники ГИБДД расследуют происшествие, которое произошло 9 июня в вечернее время в Нижнем Тагиле. В результате аварии один из участников пострадал, сообщил Отдел Пропаганды ГИБДД.
Вчера в 21.45 автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился 58-летний мужчина, ехал по улице Белогорской в сторону улицы Муринская. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу у дома № 2 на улице Белогорская и столкнулся с «Маздой CX5». Автомобилем «Мазда CX5» управляла женщина 1984 года рождения.
В результате ДТП был госпитализирован 39-летний пассажир «Мазды CX5». В ГБУЗ СО «ЦГБ № 2 Нижний Тагил ему был поставлен диагноз — перелом бедра.
Сотрудники ГИБДД провели осмотр места ДТП, установили личности участников аварии, а также опросили свидетелей происшествия. Непосредственно после столкновения было проведено медосвидетельствование водителя «Мерседеса», которое выявило, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД составили протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Водителю грозит административная ответственность: штраф 30 тысяч рублей с лишением водительских прав от полутора до двух лет.