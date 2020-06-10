В Нижнем Тагиле приставы три дня штурмуют квартиру, чтобы забрать ребенка у отца
В Нижнем Тагиле судебные приставы оцепили дом, чтобы забрать двухлетнюю девочку у ее отца и вернуть ее матери, сообщает «Комсомольская правда».
Сотрудники ФССП пытаются исполнить решение суда, по которому ребенок должен находиться с матерью. Отец девочки Георгий Биртвелишвили пояснил, что приставы уже три дня штурмуют квартиру, хотя ребенка там нет. Он рассказал, что его дочь с его родителями находится за городом. Также Георгий заявил, что не собирается выполнять решение суда.
Мне, конечно же, без разницы, но Полиночку я им не отдам, говорит отец девочки.
В пресс-службе регионального управления ФССП пояснили, что приставы действуют в рамках закона для исполнения судебного решения.
Супруги развелись в 2019 году, после чего мать ребенка уехала в Белгородскую область, забрав с собой девочку. Однако Георгий узнал об их местонахождении после того, как женщина подала на алименты. Он забрал ребенка себе. После нескольких судов и вмешательства в ситуацию Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Анны Кузнецовой было принято решение отдать ребенка матери. Но отец отказывается отдать девочку.
В конце марта бывшая и нынешняя избранницы Георгия подрались в подъезде. Мать Полины сейчас находится под подпиской о невыезде, на нее завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».