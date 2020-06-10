Сотрудники ФССП пытаются исполнить решение суда, по которому ребенок должен находиться с матерью. Отец девочки Георгий Биртвелишвили пояснил, что приставы уже три дня штурмуют квартиру, хотя ребенка там нет. Он рассказал, что его дочь с его родителями находится за городом. Также Георгий заявил, что не собирается выполнять решение суда.

Мне, конечно же, без разницы, но Полиночку я им не отдам, говорит отец девочки.

В пресс-службе регионального управления ФССП пояснили, что приставы действуют в рамках закона для исполнения судебного решения.

В Нижнем Тагиле приставы три дня штурмуют квартиру, чтобы забрать ребенка у отца Видео Видео: "Комсомольская правда"

Супруги развелись в 2019 году, после чего мать ребенка уехала в Белгородскую область, забрав с собой девочку. Однако Георгий узнал об их местонахождении после того, как женщина подала на алименты. Он забрал ребенка себе. После нескольких судов и вмешательства в ситуацию Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Анны Кузнецовой было принято решение отдать ребенка матери. Но отец отказывается отдать девочку.