В Нижнем Тагиле спасли 12-летнего подростка, тонущего в карьере
Сегодня, 19:07ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле 12-летний ребенок чуть не утонул в карьере в районе коллективного сада «Тагилстрой-3» на Монзино, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Находившийся в воде мальчик начал тонуть. Один из мужчин нырнул и вытащил подростка, который уже не дышал. Он попытался оказать мальчику первую помощь, в это время на место приехала скорая помощь.
Врачи сумели «запустить» сердце ребенка, его госпитализировали в больницу.
Напомним, что в Свердловской области начата проверка СК после того, как 8 июня двое детей утонули в водоемах. Шестилетняя девочка утонула в реке Кунара под Богдановичем, семилетний мальчик – в Каменск-Уральском округе.
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