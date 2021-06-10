До 9 человек увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Лесном

До девяти человек увеличилось количество пострадавших в ДТП с автобусом в Лесном. Такие данные предоставила пресс-служба «Электрохимприбора», работниками которого являлись пешеходы.

По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза. В результате неуправляемого движения произошел наезд на людей — шесть человек погибли, девять получили травмы различной степени тяжести, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия. В своем Telegram-канале гендиректор Сергей Жамилов написал, что сотрудники госпитализированы с травмами различной тяжести. Он отменил совещания в госкорпорации и вылетает в Лесной. Предприятие оказывает содействие в расследовании происшествия. Напомним, утром 10 июня водитель автобуса влетел в толпу пешеходов на автобусной остановке в Лесном. В результате ДТП погибли шесть человек, изначально сообщалось о пяти пострадавших. После трагедии проводят проверку Следственный комитет и прокуратура. После ДТП с пассажирским автобусом в Лесном проходит проверка СКР и прокуратуры

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