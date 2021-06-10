Крайне тяжелое состояние диагностируют медики у пострадавших в Лесном

Все пострадавшие от наезда автобуса в Лесном находятся в крайне тяжелом состоянии, вызванном травмами и травматическим шоком. Вертолетом в Екатеринбург доставлен первый пострадавший.

По данным врачей в реанимационном отделении стационара медико-санитарной части Лесного находятся еще три пострадавших. Одного из них так же готовят к транспортировке вертолетом. Еще одного пациента решили транспортировать по земле. Пациенту, которого доставили в Екатеринбург из Лесного, была оказана квалифицированная медицинская помощь. Его состояние удалось стабилизировать, но остается очень тяжелым. Перед перелетом были проведены подготовительные процедуры. Пациенту перелили кровь, выполнили обезболивание. Выполнена компьютерная томография. Пострадавший переведен на искусственную вентиляцию легких.прокомментировал ситуацию врач Территориального центра медицины катастроф Иван Гайфулин. Центр медицины катастроф располагает в данный момент тремя вертолетами. Фото: е1.ru Напомним, утром 10 июня у автобуса в Лесном отказали тормоза. В результате неуправляемого движения произошел наезд на людей. Шесть человек погибли, девять получили травмы различной степени тяжести. До 9 человек увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Лесном

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