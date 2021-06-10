Машину разворотило: трасса под Тагилом встала в пробку из-за столкновения иномарок

О пробке, образовавшейся в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе между селом Николо-Павловское и поселком Новоасбест, сообщили очевидцы. По их словам, в аварии есть погибший.

ДТП произошло 10 июня, около 17.00. На место инцидента выехали сотрудники скорой медицинской помощи и ДПС. По словам свидетелей, водитель Volkswagen Touareg, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Черри». В нем ехали пенсионеры, сообщается в группе «Екатеринбург-Серов» «ВКонтакте». На видеозаписи с места событий можно увидеть, что транспортное средство черного цвета получило сильные механические повреждения. Видео: группа "ЧП Нижний Тагил" "ВКонтакте" Бабушка еле живая, дедушка умер. Он был за рулем. На данный момент движения нет никакого в обе стороны, рассказали очевидцы. Фото: группа «Екатеринбург-Серов» «ВКонтакте» Напомним, утром 10 июня пассажирский автобус «ПАЗ», следующий по маршруту № 4, снес ворота завода и въехал в людей в Лесном. В результате аварии погибли шесть человек. Еще девять пострадали. Шесть человек погибли: автобус влетел в остановку с людьми в Лесном

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