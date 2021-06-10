Оставленный дома один 2-месячный младенец умер в Екатеринбурге

Оставленный дома один 2-месячный младенец умер в Екатеринбурге
Оставленный дома один 2-месячный младенец умер в Екатеринбурге
Сегодня, 15:51ПроисшествияФото: pixabay.com
Грудной ребенок умер в Екатеринбурге, пока его отец ходил в магазин. По предварительной версии следствия, мальчик захлебнулся рвотными массами.

Ребенок, родившийся 17 марта 2021 года, умер, оставшись в квартире наедине с 2-летней сестрой, сообщает «ЕАН» со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника, мальчика перед уходом в магазин накормил смесью отец. Когда мужчина вернулся домой спустя 45 минут после ухода, он обнаружил ребенка мертвым.

Предположительно младенец захлебнулся рвотными массами, отметил информированный источник.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. В данный момент материалы дела направлены в Следственный комитет.

Напомним, в середине марта двухмесячный младенец едва не погиб в Екатеринбурге, так как мать напоила его лимонной кислотой. Ребенок был госпитализирован с химическим ожогом глотки.

Сюжеты:
Екатеринбург
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