После ДТП с пассажирским автобусом в Лесном проходит проверка СКР и прокуратуры

В закрытом городе Лесной, где утром 10 июня автобус муниципального предприятия влетел в толпу на автобусной остановке, проводят проверку Следственный комитет и прокуратура. В результате аварии погибли шесть человек.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла около 7.20 в четверг 10 июня. По предварительной информации водитель ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» допустил наезд на сотрудников местного комбината, которые шли на работу. пассажирского транспорта отказали тормоза. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий будет выяснять, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель — медицинский осмотр. Кроме того, будет выясняться, как давно автобус эксплуатируется транспортным предприятием, проходил ли все положенные ремонтные работы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Ход проверочных мероприятий взят на личный контроль прокурором Свердловской области Борисом Крыловым. Также проверку организовали в Следственном комитете. Сейчас на месте аварии работают следователи. Напомним, пассажирский автобус «ПАЗ» влетел в остановку с людьми в городе Лесной Свердловской области. По предварительным данным погибли шесть человек, еще как минимум пятеро пострадали. Шесть человек погибли: автобус влетел в остановку с людьми в Лесном

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter