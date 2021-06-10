После ДТП с пассажирским автобусом в Лесном проходит проверка СКР и прокуратуры

После ДТП с пассажирским автобусом в Лесном проходит проверка СКР и прокуратуры
После ДТП с пассажирским автобусом в Лесном проходит проверка СКР и прокуратуры
Сегодня, 10:16ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
В закрытом городе Лесной, где утром 10 июня автобус муниципального предприятия влетел в толпу на автобусной остановке, проводят проверку Следственный комитет и прокуратура. В результате аварии погибли шесть человек.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла около 7.20 в четверг 10 июня. По предварительной информации водитель ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие» допустил наезд на сотрудников местного комбината, которые шли на работу. пассажирского транспорта отказали тормоза.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий будет выяснять, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель — медицинский осмотр. Кроме того, будет выясняться, как давно автобус эксплуатируется транспортным предприятием, проходил ли все положенные ремонтные работы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ход проверочных мероприятий взят на личный контроль прокурором Свердловской области Борисом Крыловым.

Также проверку организовали в Следственном комитете. Сейчас на месте аварии работают следователи.

Напомним, пассажирский автобус «ПАЗ» влетел в остановку с людьми в городе Лесной Свердловской области. По предварительным данным погибли шесть человек, еще как минимум пятеро пострадали.

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