После ДТП с шестью погибшими в Лесном на водителя «ПАЗа» заведено уголовное дело

После ДТП с шестью погибшими в Лесном на водителя «ПАЗа» заведено уголовное дело
После ДТП с шестью погибшими в Лесном на водителя «ПАЗа» заведено уголовное дело
Сегодня, 19:00ПроисшествияФото: Валерий Горелых
В областном главе полиции после ДТП в Лесном, где погибли и пострадали люди, в отношении водителя «ПАЗа» возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности.

Расследованием уголовного дела по факту смертельной аварии в Лесном, которая случилась утром 10 июня, занимаются сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по Свердловской области.

Уголовное дело в отношении водителя автобуса, допустившего аварию с гибелью шести человек, возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц).

В настоящее время следователи полиции ведут допрос гражданина Зелева, устанавливают мог ли он избежать таких серьезных последствий с человеческими жертвами. По итогам первоначальных следственных действий будет принято решение о его задержании, пояснил TagilCity.ru глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, пассажирский автобус «ПАЗ», следующий по маршруту № 4 снес ворота завода в Лесном и въехал в людей утром 10 июня. В результате аварии погибли шесть человек. Еще 9 человек пострадали.

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