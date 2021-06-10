Шесть человек погибли: автобус влетел в остановку с людьми в Лесном

Пассажирский автобус влетел в остановку с людьми в Лесном Свердловской области. По предварительным данным погибли шесть человек, еще пятеро пострадали.

Пассажирский автобус «ПАЗ», следующий по маршруту № 4 снес ворота местного завода и въехал в остановку пассажирского транспорта, где находились люди. Инцидент случился утром в четверг, 10 июня. По предварительной информации, у транспорта отказали тормоза, сообщают очевидцы в сообществе «Подслушано в Лесном» в соцсети «ВКонтакте». Известно, что в результате ДТП шесть человек погибли, еще порядка 15 человек получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия работают врачи нескольких машин «скорой помощи», сотрудники Госавтоинспекции и спасатели. Принято оперативное решение о госпитализации пострадавших в областные учреждения. На место вылетают три вертолета Центра медицины катастроф, рассказали в департаменте информационной политики Е1. Напомним, 13 мая автобус, в котором ехали пассажиры, улетел в кювет на трассе «город Лесной — поселок Горный». Во время движения 57-летний водитель не справился с управлением, поскольку почувствовал себя плохо. Водителю стало плохо: автобус с пассажирами улетел в кювет на уральской трассе

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