Силовики задержали молодого человека по подозрению в изнасиловании в Екатеринбурге

Давать показания к силовикам пришли пострадавшая девушка и двое молодых мужчин, которые её сопровождали. Но, поскольку потерпевшая пребывала в шоке, рассказывать о случившемся пришлось мужчинам. Как оказалось, они были свидетелями того, как какой-то парень удерживает девушку насильно. Увидев их, насильник убежал, пишет «Комсомольская правда».