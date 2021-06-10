Травмы головы и перелом получил велосипедист в ДТП на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

Травмы головы и перелом получил велосипедист в ДТП на проспекте Мира в Нижнем Тагиле
Травмы головы и перелом получил велосипедист в ДТП на проспекте Мира в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:26ПроисшествияФото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Обстоятельства дорожной аварии, где пострадал 35-летний велосипедист, выясняют сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила. Мужчину, который не спешился на пешеходном переходе, сбила водитель Toyota Auris.

40-летняя женщина-водитель на иномарке сбила мужчину на велосипеде на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 11 на проспекте Мира утром 10 июня.

Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, велосипедист не спешился, когда переходил проезжую часть.

Водитель Toyota пояснила, что велосипедист неожиданно выехал на дорогу при подъезде к «зебре». Женщина применила экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В результате дорожного​ происшествия велосипедист​​ с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом наружной лодыжки правой голени был госпитализирован в ЦГБ Нижнего Тагила, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Результаты освидетельствования показали, что женщина за рулем иномарки была трезва.

В ГИБДД Нижнего Тагила отметили, что с начала 2021 года это уже второе ДТП на дорогах Тагила с участием велосипедистов.

Напомним, легковушка сбила велосипедиста недалеко от школы № 64 на проспекте Мира в Нижнем Тагиле. Инцидент случился около 8.40 в четверг 10 июня.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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