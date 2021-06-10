Травмы головы и перелом получил велосипедист в ДТП на проспекте Мира в Нижнем Тагиле

40-летняя женщина-водитель на иномарке сбила мужчину на велосипеде на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 11 на проспекте Мира утром 10 июня.
Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, велосипедист не спешился, когда переходил проезжую часть.
Водитель Toyota пояснила, что велосипедист неожиданно выехал на дорогу при подъезде к «зебре». Женщина применила экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
В результате дорожного происшествия велосипедист с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытым переломом наружной лодыжки правой голени был госпитализирован в ЦГБ Нижнего Тагила, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Результаты освидетельствования показали, что женщина за рулем иномарки была трезва.
В ГИБДД Нижнего Тагила отметили, что с начала 2021 года это уже второе ДТП на дорогах Тагила с участием велосипедистов.
Напомним, легковушка сбила велосипедиста недалеко от школы № 64 на проспекте Мира в Нижнем Тагиле. Инцидент случился около 8.40 в четверг 10 июня.