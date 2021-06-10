В связи с ДТП губернатор Свердловской области дал поручения властям города Лесной

В связи с ДТП губернатор Свердловской области дал поручения властям города Лесной
В связи с ДТП губернатор Свердловской области дал поручения властям города Лесной
Сегодня, 17:09ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Утром 10 июня в городе Лесной на автобусной остановке произошло ДТП с участием автобуса № 4. На месте происшествия 6 человек скончались, 9 человек пострадали.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев из-за недавнего ДТП в городе Лесной дал поручение администрации города оказать необходимую помощь медпункту Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которая находится в Лесном. Потерпевших было решено отправить в областные медицинские учреждения.

На место происшествия прибыли три вертолёта от Центра медицины катастроф, пишет информационный портал Свердловской области.

Также министерству общественной безопасности было поручено включиться в работу, а местным органам власти организовать помощь органам правопорядка. В установлении причин ДТП ещё будет участвовать Минтранс Свердловской области, если возникнет в этом потребность.

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