Взорвали банкомат и похитили около 1,5 млн двое мужчин под Камышловом (видео)

Банкомат Сбербанка взорвали двое неизвестных, закачав внутрь газ. Мужчин, которые ночью забрались в магазин и похитили около 1,5 миллиона рублей, разыскивает полиция.

Двое мужчины среди ночи 9 июня пришли в магазин в поселке Восход под Камышловом, открыли дверь своим ключом и ограбили банкомат. Неизвестные в капюшонах закачали в устройство газ из баллона и отошли на безопасное расстояние. После взрыва, мужчины собрали деньги в принесенные с собой сумки и ушли, заперев за собой дверь. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, на всю операцию у них ушло несколько минут. Видео: 4 канал во "ВКонтакте" По данным полиции, материальный ущерб в результате инцидента составил порядка 1,5 миллиона рублей, сообщает Е1. В данный момент поиском злоумышленников занимается полиция. Напомним, 15 апреля в поселке Билимбай неизвестные грабители взорвали банкомат Сбербанка и выкрали оттуда крупную сумму денег и скрылись на легковом автомобиле. Грабители взорвали банкомат Сбербанка в свердловском поселке Билимбай

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