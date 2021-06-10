Взорвали банкомат и похитили около 1,5 млн двое мужчин под Камышловом (видео)

Взорвали банкомат и похитили около 1,5 млн двое мужчин под Камышловом (видео)
Взорвали банкомат и похитили около 1,5 млн двое мужчин под Камышловом (видео)
Сегодня, 08:50ПроисшествияФото: скриншот видео "4 канал" во "Вконтакте"
Банкомат Сбербанка взорвали двое неизвестных, закачав внутрь газ. Мужчин, которые ночью забрались в магазин и похитили около 1,5 миллиона рублей, разыскивает полиция.

Двое мужчины среди ночи 9 июня пришли в магазин в поселке Восход под Камышловом, открыли дверь своим ключом и ограбили банкомат.

Неизвестные в капюшонах закачали в устройство газ из баллона и отошли на безопасное расстояние.

После взрыва, мужчины собрали деньги в принесенные с собой сумки и ушли, заперев за собой дверь.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, на всю операцию у них ушло несколько минут.

Видео:4 канал во "ВКонтакте"

По данным полиции, материальный ущерб в результате инцидента составил порядка 1,5 миллиона рублей, сообщает Е1.

В данный момент поиском злоумышленников занимается полиция.

Напомним, 15 апреля в поселке Билимбай неизвестные грабители взорвали банкомат Сбербанка и выкрали оттуда крупную сумму денег и скрылись на легковом автомобиле.

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