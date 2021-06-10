Забрал самокат: толпа подростков избила мужчину в Екатеринбурге

Забрал самокат: толпа подростков избила мужчину в Екатеринбурге
Забрал самокат: толпа подростков избила мужчину в Екатеринбурге
Сегодня, 17:21ПроисшествияФото: скриншот видео Е1.RU
Подростки в возрасте от 10 до 14 лет напали на прохожего и избили его. Один из ребят, ехавший на самокате, толкнул мужчину, в результате чего он облился кофе.

Конфликт начался на улице Маршала Жукова, 4А в Екатеринбурге из-за самоката, который после инцидента с кофе прохожий забрал у одного из подростков.

Ребята напали на мужчину и начали его бить. В ситуацию пришлось вмешаться стражам правопорядка, сообщает Е1.

Как рассказал изданию глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, пострадавший написал заявление в полицию. Одного из нападавших несовершеннолетних планируют доставить в отдел полиции № 9 вместе с законными представителями для проведения опроса и установления всех обстоятельств и причин конфликта.

Напомним, в отношении компании молодых людей, которые 22 апреля покалечили прохожего у ТЦ «Антей» в Екатеринбурге, полиция завела уголовное дело по статье «побои».

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
происшествиемужчинаподросткиизбиениеобществоЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы