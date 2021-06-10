Забрал самокат: толпа подростков избила мужчину в Екатеринбурге

Подростки в возрасте от 10 до 14 лет напали на прохожего и избили его. Один из ребят, ехавший на самокате, толкнул мужчину, в результате чего он облился кофе.

Конфликт начался на улице Маршала Жукова, 4А в Екатеринбурге из-за самоката, который после инцидента с кофе прохожий забрал у одного из подростков. Ребята напали на мужчину и начали его бить. В ситуацию пришлось вмешаться стражам правопорядка, сообщает Е1. Как рассказал изданию глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, пострадавший написал заявление в полицию. Одного из нападавших несовершеннолетних планируют доставить в отдел полиции № 9 вместе с законными представителями для проведения опроса и установления всех обстоятельств и причин конфликта. Напомним, в отношении компании молодых людей, которые 22 апреля покалечили прохожего у ТЦ «Антей» в Екатеринбурге, полиция завела уголовное дело по статье «побои». После избиения прохожего в центре Екатеринбурга заведено уголовное дело

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