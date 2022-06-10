Екатеринбуржец во время охоты убил друга вместо лося

В Ачитском районе вынесли приговор местному жителю о причинении смерти на охоте, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области. 36-летнего охотника признали виновным по ч.1 ст.109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности.
Известно, что днём 20 октября прошлого года мужчина приехал на охоту. Не убедившись, что поблизости нет людей, он выстрелил в сторону, где, как он полагал, находился лось. Однако пуля попала в его ровесника-охотника. Мужчина скончался на месте.
Неудавшемуся охотнику назначили ограничение свободы на срок 1,5 года с лишением права заниматься охотой на тот же период времени. Оружие у мужчины изъяли еще в день происшествия.