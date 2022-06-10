Екатеринбуржец во время охоты убил друга вместо лося

Известно, что днём 20 октября прошлого года мужчина приехал на охоту. Не убедившись, что поблизости нет людей, он выстрелил в сторону, где, как он полагал, находился лось. Однако пуля попала в его ровесника-охотника. Мужчина скончался на месте.