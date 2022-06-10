Неизвестные ограбили комиссионный магазин в Екатеринбурге на 2 миллиона рублей

Неизвестные ограбили комиссионный магазин в Екатеринбурге на 2 миллиона рублей
Неизвестные ограбили комиссионный магазин в Екатеринбурге на 2 миллиона рублей
Сегодня, 14:15ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Пара преступников совершила нападение на магазин комиссионных товаров в Екатеринбурге и похитили вещи стоимостью почти 2,2 миллиона рублей.

В микрорайоне Уралмаш 9 июня двое неизвестных ограбили комиссионный магазин «Берем всё!». В полдень в торговую точку зашли двое молодых мужчин восточной внешности. Они стали угрожать продавцу оружием, скрутили его клейкой лентой, а затем забрали ценности (украшения, гаджеты и наличку), оцениваемые суммарно в 2,175 миллиона рублей.

В магазине имеется беспроводная кнопка для вызова охраны, но сотрудник не успел на нее нажать. Установленные там камеры также не помогут в поимке злоумышленников, так как они захватили с собой в том числе диск с записью.

Полицейские отдела полиции № 15 завели уголовное дело по факту совершения разбойного нападения и ведут поиск преступников, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на информатора в органах правопорядка.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
полициякражамагазинограблениепохищениетоварразбойное нападение#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы