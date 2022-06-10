Пенсионер изнасиловал 13-летнего подростка в Каменске-Уральском

6 июня полицейские Каменска-Уральского поймали пенсионера-рецидивиста, которого подозревают изнасиловании 13-летней девочки, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник в органах.
Известно, что 68-летний мужчина живет на станции «УАЗ». В прошлом его судили за «Истязание», «Хулиганство», «Кражу», и по ряду других статей. При этом под надзором он не состоял.
По данным правоохранителей, 3 июня с 19 до 20.30 старик в своем доме изнасиловал девочку. Пенсионера нашли по горячим следам и задержали.
Напомним, что недавно житель Нижнего Тагила изнасиловал 11-летнюю школьницу возле магазина в Кушве. ЧП произошло 2 июня. Насильника оперативно нашли и задержали.