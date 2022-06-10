Пенсионер изнасиловал 13-летнего подростка в Каменске-Уральском

Пенсионер изнасиловал 13-летнего подростка в Каменске-Уральском
Пенсионер изнасиловал 13-летнего подростка в Каменске-Уральском
Сегодня, 15:32ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В Каменске-Уральском 68-летний рецидивист изнасиловал школьницу в своем доме и был задержан.

6 июня полицейские Каменска-Уральского поймали пенсионера-рецидивиста, которого подозревают изнасиловании 13-летней девочки, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник в органах.

Известно, что 68-летний мужчина живет на станции «УАЗ». В прошлом его судили за «Истязание», «Хулиганство», «Кражу», и по ряду других статей. При этом под надзором он не состоял.

По данным правоохранителей, 3 июня с 19 до 20.30 старик в своем доме изнасиловал девочку. Пенсионера нашли по горячим следам и задержали.

Напомним, что недавно житель Нижнего Тагила изнасиловал 11-летнюю школьницу возле магазина в Кушве. ЧП произошло 2 июня. Насильника оперативно нашли и задержали.

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