Политтехнолог Ярослав Ширшиков обвиняется в дискредитации ВС РФ

Политтехнолог Ярослав Ширшиков обвиняется в дискредитации ВС РФ
Политтехнолог Ярослав Ширшиков обвиняется в дискредитации ВС РФ
Сегодня, 15:18ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Политтехнолога Ярослава Ширшикова задержали в Екатеринбурге за оскорбительные высказывания в адрес российской армии.

Задержание провели правоохранители из управления по противодействию экстремизму МВД уральской столицы. Ему предъявлено обвинение в дискредитации русской армии. Ярослав может быть оштрафован на сумму до 50 тысяч рублей. Сам он вину отрицает.

Ранее скандальный деятель уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение закона. В частности, его лишали свободы за подстрекательство к незаконным митингам и погромам, а также за клеветнические высказывания в отношении представителей государственной власти, сообщает Е1.

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