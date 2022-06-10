Уральский студент побывал в Мариуполе

Уральский студент побывал в Мариуполе
Уральский студент побывал в Мариуполе
Сегодня, 17:18ПроисшествияЕлена ОзероваФото: Арсений Кисляков
Студент медицинского факультета Екатеринбурга рассказал, как побывал в Мариуполе и отвез гуманитарный груз на Донбасс.

Речь идет о третьекурснике Арсении Кислякове. С 28 мая по 5 июня студент ездил в составе гуманитарной колонны в Мариуполь, пишет Е1. Его целью было контролировать лекарства. Помимо этого, он помогал другим людям из гуманитарной колонны и медикам.

Мы ехали через Донецк в Мариуполь — там был основной пункт приема гуманитарки. Конечно, было страшно ехать в зону боевых действий,сказал студент.

Помимо учебы студент занимается и практикой. Он помогает лечить раненых военных в одной из больниц Екатеринбурга. Он рассказал, что солдат порой привозят в ужасном состоянии – с контузией, множественными ранениями, переломами, и что это страшно.

Студент отметил, что может приехать в Донбасс еще раз, если сложится.

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