В отношении высокопоставленного полицейского с Урала возбудили дело за вымогательство

В отношении высокопоставленного полицейского с Урала возбудили дело за вымогательство
В отношении высокопоставленного полицейского с Урала возбудили дело за вымогательство
Сегодня, 13:26ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью Дмитрия Головко.

Мужчину обвиняют в вымогательстве по ст. 163 УК РФ, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

По данным правоохранителей, на настоящий момент известен один эпизод вымогательства, когда екатеринбуржца Максима Степанова и его тещу заставили переписать квартиру на незнакомцев.

В махинации были задействованы и другие полицейские, все они были допрошены. Сейчас правоохранители выясняют, вымогал ли Головко что-то у других людей. Сам мужчина в содеянном не признается.

Напомним, что по данным пострадавшей стороны, предпринимателю Максиму Степанову угрожали, били и под угрозой расправы вынудили его родственников переписать жилье на незнакомых людей за долги. Сейчас семья пытается вернуть свою квартиру, настаивая на том, что переписали ее в результате сильного давления.

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Новости УрФО
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