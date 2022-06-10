Водитель ГАЗели в Тагиле перевозил пассажиров с неисправным рулем

Водитель ГАЗели в Тагиле перевозил пассажиров с неисправным рулем
Водитель ГАЗели в Тагиле перевозил пассажиров с неисправным рулем
Сегодня, 10:48ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В Нижнем Тагиле инспекторы поймали водителя, перевозящего пассажиров в неисправленной ГАЗели.

В Нижнем Тагиле водитель перевозил пассажиров с неисправным рулевым управлением, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Такое нарушение выявили сотрудники ГАИ в ходе одного из рейдов. Известно, что авто 60-летнего нарушителя отправили на штрафстоянку. За год мужчина 6 раз попадался за нарушениями ПДД.

Всего за 2 дня инспекторы ГАИ проверили 209 автобусов, которые ездят по городским и пригородным маршрутам. Было выявлено 71 нарушение ПДД. В основном, это неисправности автобусов, не пристегнутые ремни, нарушение использование системы сигнализации и перевозки людей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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