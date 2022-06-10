За тысячи цветков мака свердловчанин окажется в тюрьме

Полицейские конфисковали мак, а мужчину отправили на скамью подсудимых. Во время суда он не стал отрицать виновность. Режевской городской суд, получив подтверждения преступного деяния, осудил местного жителя за противозаконное культивирование источника опиума. Он отбудет в колонии 2 года 4 месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.