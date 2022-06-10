За тысячи цветков мака свердловчанин окажется в тюрьме

За тысячи цветков мака свердловчанин окажется в тюрьме
За тысячи цветков мака свердловчанин окажется в тюрьме
Сегодня, 13:45ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
За возделывание тысяч растений мака житель города Реж Свердловской области отправится в колонию.

Режевлянин приобрел множество семян мака и посеял их на огороде у подруги. Благодаря тщательному уходу, быстро взошло свыше шести тысяч этих однолетних растений. И всю эту содержащую наркотические вещества растительность вскоре нашли местные правоохранители.

Полицейские конфисковали мак, а мужчину отправили на скамью подсудимых. Во время суда он не стал отрицать виновность. Режевской городской суд, получив подтверждения преступного деяния, осудил местного жителя за противозаконное культивирование источника опиума. Он отбудет в колонии 2 года 4 месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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