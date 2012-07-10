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Сотрудник УВЗ сбил пешехода, проехался по нему и скрылся с места ДТП - чтобы успеть на работу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудник УВЗ сбил пешехода, проехался по нему и скрылся с места ДТП - чтобы успеть на работу

10 июля 2012, 11:04ПроисшествияЕвгения
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