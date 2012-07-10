Заминировали дом на Вагонке

На место происшествия незамедлительно прибыли все оперативные службы города, а именно полиция, пожарная охрана, спасатели, МЧС и газовая служба. Сотрудниками полиции было выставлено оцепление опасного района, проведена эвакуация жильцов дома, сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН совместно с кинологом обследовали подвалы, чердаки, а также лестничные площадки. В ходе поисковых мероприятий взрывного устройства, к счастью, обнаружено не было, но, тем не менее было задействовано большое количество как людей, так и техники.

Уважаемые жители города. Пожалуйста, выполняйте законные требования сотрудников полиции при эвакуации, так как именно от быстрой эвакуации во многом зависит Ваша жизнь и благополучие в дальнейшем отметил заместитель начальника полиции ММУ МВД России «Нижнетагильское» Александр Андреев.