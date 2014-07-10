«От свечи произошло загорание храма…». В Нижнем Тагиле тушили Казанский мужской монастырь (ФОТО)

К счастью, это были лишь тактические учения, в которых принимали участие пожарные из «9 ОФПС по Свердловской области».

Служители церкви, обнаружив условный пожар, немедленно сообщили о нем на центральный пункт пожарной связи по городскому телефону и до прибытия первого подразделения начали эвакуацию людей. Основной миссией прибывших пожарных стало спасание людей и имущества, а священнослужителей – недопущение паники среди прихожан и помощь в эвакуации.

Фотографии с официального сайта города

В учениях были задействованы 15 человек личного состава, 3 единицы основной и 1 единица специальной техники Нижнетагильского гарнизона пожарной охраны. Пожарно-тактическое мероприятие прошло в штатном режиме, со своей задачей огнеборцы справились.