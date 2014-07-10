Под Нижним Тагилом задержан грабитель: он напал на женщину ради тысячи рублей (ФОТО)

На крики о помощи к ней бросились два молодых человека, которые оказались поблизости. Злоумышленник решил ретироваться, прихватив женскую сумку. На бегу выхватил из неё кошелёк, в котором была тысяча рублей. Но оторваться от преследователей налётчику не удалось. Мужчины скрутили его и отвели в правление сада, откуда и вызвали полицию.

На место происшествия незамедлительно выехала группа задержания Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

По словам следователя следственного отдела № 8 капитана юстиции Дарьи Барминой:

В момент нападения на женщину мужчина был в сильном алкогольном опьянении. 29-летний задержанный ранее не судим, нигде не работает, живёт на Вагонке. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК Российской Федерации (Грабёж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде семи лет лишения свободы.

У жертвы остались ссадины на переносице, царапины на лице и опухла рука – не исключено, что грабитель сломал ей палец. Сегодня женщина направится в травматологию.

Как отметил начальник полиции ММУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник Рафаил Мингалимов, в ближайшее время будет решен вопрос о поощрении неравнодушных граждан, задержавших грабителя правами начальника Нижнетагильского управления полиции.