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Под Нижним Тагилом задержан грабитель: он напал на женщину ради тысячи рублей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Нижним Тагилом задержан грабитель: он напал на женщину ради тысячи рублей (ФОТО)

10 июля 2014, 14:55Происшествия
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