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100 человек чуть не сгорели заживо во время ЧП на шахте ЕВРАЗ в Кузбассе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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100 человек чуть не сгорели заживо во время ЧП на шахте ЕВРАЗ в Кузбассе

10 июля 2017, 10:30Происшествия
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