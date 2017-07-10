100 человек чуть не сгорели заживо во время ЧП на шахте ЕВРАЗ в Кузбассе
10 июля 2017, 10:30Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из-за удара молнии на шахте ЕВРАЗ в Кузбассе произошел пожар.
Как сообщает РИА Новости, во время пожара эвакуировали 100 работников. Благодаря оперативности экстренных служб, возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, и избежать жертв.
Сейчас проводится проверка по факту инцидента, устанавливаются точные причины ЧП. Имеются сведения, что в шахте плохо работает вентиляционная система.
Напомним, что в феврале этого года на территории предприятия ЕВРАЗ в Нижнем Тагиле также произошло ЧП – обрушение башенного крана, пострадали рабочие.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей