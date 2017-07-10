100 человек чуть не сгорели заживо во время ЧП на шахте ЕВРАЗ в Кузбассе

Как сообщает РИА Новости, во время пожара эвакуировали 100 работников. Благодаря оперативности экстренных служб, возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, и избежать жертв.

Сейчас проводится проверка по факту инцидента, устанавливаются точные причины ЧП. Имеются сведения, что в шахте плохо работает вентиляционная система.

Напомним, что в феврале этого года на территории предприятия ЕВРАЗ в Нижнем Тагиле также произошло ЧП – обрушение башенного крана, пострадали рабочие.